CorSport - Zielinski rinnova fino al 2027: scelta di vita sull'ingaggio, le cifre

Calciomercato Napoli - Si viaggia verso la firma sul contratto fino al 2027 tra Piotr Zielinski ed il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che ha dato ulteriori dettagli sulla trattativa, ormai in dirittura d'arrivo, per quanto riguarda il prolungamento contrattuale del centrocampista polacco classe 1994.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Zielo, invece, è in attesa del secondo incontro tra Adl e il suo agente Bart Bolek, ma il primo approccio è stato talmente positivo da far uscire allo scoperto Lotito, corteggiatore del centrocampista polacco dopo l’addio di Milinkovic: anche il presidente della Lazio ha confermato che rinnoverà con il Napoli. La trattativa è impostata su un quadriennale complessivo, e dunque fino al 2027, con ingaggio ridotto rispetto ai 4,8 milioni attuali, dell’ultimo anno di contratto in dote (scadenza 2024): si tratta sui 3 milioni circa tra base fissa e bonus".