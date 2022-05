Calciomercato Napoli, c'è un favorito per il ruolo di secondo portiere: i dettagli

Notizie Napoli calcio. In attesa di capire cosa succederà con Ospina e Meret, con entrambi che potrebbero dire addio al Napoli, il club di De Laurentiis è molto attivo sul calciomercato dei portieri.

Meret Ospina Napoli

Calciomercato Napoli, idea per il il ruolo di secondo portiere

Ad oggi sono già stati fatti i nomi di Musso e Maximiano Lopez, ma il club di De Laurentiis non esclude anche l'addio di entrambi i portieri attualmente in azzurro. Per questo motivo, riporta Il Mattino, per il ruolo di vice torna una vecchia candidatura: