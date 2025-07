Calciomercato Napoli, Manna ha 4 alternative a Ndoye: due sono italiane, c'è anche una new entry

Calciomercato Napoli - L'offerta del Nottingham può cambiare i piani del Napoli su Dan Ndoye. La trattativa con il Bologna diventa sempre di più complicata e gli azzurri avrebbero già individuato ben quattro alternative all'esterno svizzero come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Tra i nomi menzionati dal quotidiano piemontese figura anche Kubo.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"I 37-38 milioni stanziati potrebbero non bastare più al Napoli per arrivare a Dan Ndoye. Il rilancio del Nottingham Forest (inizialmente scartato insieme al Borussia Dortmund dal ragazzo) potrebbe, infatti, complicare i piani dei Campioni d’Italia che stavano preparando per la settimana che sta per iniziare l’assalto decisivo al Bologna. Gli inglesi hanno prospettato agli emiliani una possibile offerta da 40 milioni cash che potrebbe avvicinarsi alle richieste rossoblù per l’ala (almeno 45 milioni visto che il 15% del ricavato spetta al Basilea). Il Napoli può contare però sull’intesa già raggiunta da diversi giorni con Ndoye per un quinquennale da 3 milioni annui. Insomma, la partita si preannuncia tutta da giocare. Al tempo stesso un grande club come quello azzurro si guarda intorno per una possibile alternativa al numero 11 bolognese: piacciono Zaccagni, Chiesa, Nusa e Kubo".