Manolas-Napoli, Tuttosport - Frenata, De Laurentiis è scettico! Giuntoli lavora in uscita

Calciomercato Napoli - Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis di ieri pomeriggio, si delineano le strategie di mercato della SSC Napoli. Il sogno di Carlo Ancelotti resta James Rodriguez: tutto nelle mani del Real Madrid.

Ultime mercato, il sogno è James Rodriguez

Al club spagnolo è già giunta l'offerta proposta dagli azzurri: se la formula dell'operazione non dovesse piacere a Florentino Perez, gli azzurri virerebbero con prepotenza su Hirving Lozano del PSV. Dubbi su Kostas Manolas della Roma: il presidente del Napoli è perplesso, diversi sono i dubbi sul calciatore. La priorità resta uno spogliatoio sano, senza malumori e battibecchi; il carattere focoso del difensore giallorosso potrebbe creare disguidi in un ambiente che cerca , serenità. Vendere per poi acquistare, questo resta il motto del club partenopeo: a Cristiano Giuntoli, dunque, restano da piazzare diversi esuberi. Elseid Hysaj resta corteggiato dall'Atletico Madrid e dal Manchester United, Mario Rui è seguito con attenzione da Milan e Torino, il Parma è ineteressato a Rog ed Ounas, Diawara piace a Roma e Milan, Verdi è nel mirino di Roma e Samp. A riportare la notizia l'edizione odierna di Tuttosport.