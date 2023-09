Brambati: "Giuntoli? Alla Juve è arrivato un ds importante che ha fatto bene in un ambiente difficile come Napoli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Fra i tanti temi toccati, ecco il suo parere sulla Juventus:

Juventus contro il Sassuolo. Allegri dice che sente troppa euforia:

"Non credo che bluffi dicendo che Inter, Napoli e Milan sono superiori in questo momento. Il fatto che ha un vantaggio nel non avere le coppe deve sfruttarlo. Deve sfruttare la settimana per preparare certe sfide, deve fare un lavoro giusto. E così allora hai un vero vantaggio nel non avere le coppe".

Juve che ha beneficiato tanto di Giuntoli:

"Alla Juve è arrivato un ds importante che ha fatto bene in un ambiente difficile come Napoli e sa come confrontarsi con uno come Allegri e sa cosa può servire strada facendo".