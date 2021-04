Boninsegna: "Napoli-Inter? Il Napoli ha l'obbligo di vincere! Insigne tra i migliori in Italia, non capisco le critiche nei suoi confronti"

Ultime notizie Napoli - Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Repubblica.

Come vede il match di domenica tra il Napoli e l’Inter?

«Da interista lo temo molto. È il match più difficile per noi da qui alla fine del campionato. Incontriamo una squadra in ascesa, che proprio ora sta raggiungendo il top della forma e che ha recuperato tutti gli infortunati. In più il Napoli ha l’obbligo di vincere, perché il traguardo Champions è proprio lì. Partita aperta a tutti i risultati»

Che pensa dell’attacco napoletano?

«Che lo guida un gran giocatore: Lorenzo Insigne. Un calciatore che fa la differenza. In Italia è tra i migliori in assoluto. E quest’anno ha messo la quinta, sta volando. Gol, assist, sta facendo tutto al meglio. Eppure ogni tanto mi riferiscono di qualche critica nei suoi confronti, soprattutto a Napoli e sinceramente non capisco. Insigne non si può criticare. È il cuore della squadra e ha grandi colpi, da vero fuoriclasse»