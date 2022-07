Boniek: "Zielinski non ha il carattere per essere un leader, ha bisogno del sostegno dell’allenatore"

Zibi Boniek ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Piotr Zielinski e del suo rendimento nel Napoli.

Ecco cosa ha dichiarato Boniek:

Che spiegazioni dà a questa involuzione?

«Si tratta di un calciatore fortissimo. Ha bisogno del sostegno dell’allenatore, in passato ha dimostrato di saper fare la differenza quando è stato sicuro di averlo».

Senza Insigne e forse Mertens, tante responsabilità passano a lui.

«Non so se può fargli bene inquadrarlo come leader. È sempre capace di inventare, ma non sono sicuro che abbia il carattere adatto. È una persona meravigliosa, sia chiaro: educato, rispettoso. Tecnicamente non si discute».

In che ruolo può esprimersi al meglio?

«Dipende. Adesso quasi tutti giocano con un centrocampo a tre, può fare senza problemi sia la mezzala che il trequartista».