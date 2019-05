Probabili formazioni Bologna-Napoli: Luperto titolare, Verdi scalpita. Deciso il tandem d'attacco

FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI - Tutto pronto per l'ultimissima stagionale del Napoli di Carlo Ancelotti. L'obiettivo è chiaro: chiudere in bellezza e dare continuità alle tre vittorie consecutive, in particolare alla goleada inflitta all'Inter allo stadio San Paolo.

Ecco quanto si legge dall'edizione odierna de La Repubblica:

L'onore da sventolare stasera al Dall’Ara contro il Bologna. Carlo Ancelotti ha chiesto al suo Napoli di chiudere in bellezza il campionato: c’è il traguardo degli 82 punti da centrare e quindi serve una vittoria per eguagliare tra l’altro il primo Napoli di Maurizio Sarri. Non sarà facile, il Bologna di Mihajlovic ha centrato la salvezza all’Olimpico contro la Lazio e quindi intende festeggiare il traguardo nel migliore dei modi. «Vogliamo il record di punti», ha detto l’allenatore serbo. Il Napoli si è allenato ieri a Castel Volturno, ma ha rinviato la partenza a stamattina, nel giorno della gara che avrà inizio alle 20,30. Ancelotti ha pochi dubbi di formazione. Non ci saranno gli squalificati Allan e Koulibaly. Hanno già salutato i compagni che giovedì sera sono stati a cena. In porta potrebbe spuntarla di nuovo Karnezis ( Meret ha avuto la febbre nei giorni scorsi), in difesa Malcuit e Ghoulam (forfait di Mario Rui) sugli esterni con Albiol e Luperto coppia centrale. In mediana Fabiàn e Zielinski agiranno al centro, Callejòn sarà confermato a destra con Verdi, favorito su Younes a sinistra. In attacco Milik (in vantaggio su Mertens) e Insigne, probabile tandem offensivo del 4-4-2. Al termine della partita ci sarà il “ rompete le righe”. Il Napoli si ritroverà il 6 luglio a Dimaro- Folgarida. Il campionato di serie A comincerà il 24- 25 agosto e De Laurentiis ha chiesto di giocare la prima in trasferta perché alcuni lavori al San Paolo — gli spogliatoi — saranno completati solo al termine delle Universiadi.