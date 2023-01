Bergomi: "Il mio pronostico su Napoli-Juventus"

Calcio Napoli - Giuseppe Bergomi ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Come si ferma Osimhen?

«La Juve è sempre dentro la partita, non hai mai il dominio contro di loro. Magari ti lasciano il possesso e anche contro l’Inter hanno sfruttato questo. Dovrai accettare l’uno contro uno con l’attaccante del Napoli, togliendoli la profondità. Il nigeriano è forte, con l’Inter ha fatto fatica, con la Sampdoria è andato molto bene. Può segnare di testa, in velocità, è uno coraggioso. Servirà tanta concentrazione, il saperlo anticipare, l’essere attenti per 90 e più minuti».

Anche il Napoli comunque conta su ottimi difensori.

«Stanno facendo bene. Non si parla più di Koulibaly tanto per dire. Kim è un soldato, gli dici: “Fai questo” e lui esegue. Uno di quelli determinati su ogni pallone, un acquisto azzeccato. Rrahmani è meno veloce, ma ti dà sicurezza: i due si completano. In fascia Di Lorenzo è una macchina. Un ragazzo serio, bravo in entrambe le fase. Mario Rui è cresciuto. Olivera e Juan Jesus si sono fatti trovare pronti. Insomma è un ottimo reparto».

C’è un Bergomi nella Juve o nel Napoli?

«Di Lorenzo, giocassi oggi sarei un Di Lorenzo. Nel 1982 ero il più alto, oggi sarei uno medio con i miei 182 centimetri. Nel calcio attuale sarei un braccetto di destra o un terzino».

Chi decide Napoli-Juve?

«Secondo me ci saranno pochi gol. Magari la Juve può trovare il gol da palla inattiva. Il Napoli da una giocata corale. Resto convinto che gli azzurri restino i favoriti per il tricolore».