Notizie Calcio - Ultima in Serie A per il Benevento. Come riporta La Repubblica, la squadra campana è pronta a ridisegnarsi in vista della cadetteria:

Sarà l’ultima presenza in panchina per il tecnico Pippo Inzaghi, finito nel mirino dei tifosi in particolare per la gestione tecnico tattica della squadra nel girone di ritorno. Il nome del suo successore è ancora un rebus ( piacciono Claudio Ranieri e Zanetti del Venezia.