Beffa Lindstrom, stava per entrare prima dell'autogol Braga: Garcia preferisce il catenaccio con la difesa a 5

Beffa per Jesper Lindstrom. L'ex ala dell'Eintracht Francoforte stava per fare il suo esordio con la maglia del Napoli in Champions League nei minuti finali contro il Braga. E' successo tutto in pochi secondi. Proprio mentre Rudi Garcia gli stava dando le ultime indicazioni tattiche prima del suo ingresso in campo è arrivato il 2-1 a favore degli azzurri con un rocambolsco autogol. Immediato il cambio di rotta per il tecnico francese, che ha subito cambiato idea preferendo Natan al danese e schierando per diversi minuti la difesa a 5 con un catenaccio anni '60.