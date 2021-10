"Basta con la panchina", Mertens chiede più spazio: il belga proverà a convincere Spalletti a schierarlo domani dal primo minuto

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Dries Mertens e la sua voglia di ritagliarsi più spazio nell'undici titolare già a partire da domani in Europa League.

"«Basta con la panchina». Dries Mertens lo aveva detto scherzosamente nello spogliatoio alla vigilia della partita contro il Torino, duettando con il magazziniere Tommaso Starace in una storia poi pubblicata sui social. Nessuna pressione su Luciano Spalletti, ci mancherebbe. L’attaccante belga all’indomani non era stato schierato dal suo allenatore tra i titolari e aveva serenamente accettato di essere utilizzato solo part time, nel finale, riuscendo comunque a ritagliarsi un ruolo da coprotagonista con una percussione delle sue, da cui era scaturito il gol della vittoria di Osimhen. Ma l’appetito viene mangiando e lo spazio per “ Ciro” sembra dunque destinato ad aumentare in maniera esponenziale, d’ora in poi. Ecco perché l’appuntamento internazionale con i polacchi è atteso con impazienza dal numero 14, che nella rifinitura di stamattina all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno ce la metterà tutta per rafforzare la sua candidatura, nella speranza di essere schierato questa volta fin dal primo minuto".