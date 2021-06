Bari, ecco Mignani per la panchina e il ds Polito conferma due calciatori a sorpresa

Ultime calcio - Cosa ha pensato Michele Mignani quando lo ha chiamato il Bari? «Che questa sarebbe stata un’occasione troppo importante. La società ha avuto coraggio a prendermi: non ho un nome e non ho un curriculum che si legge in un giorno, ci vuole poco a leggerlo. Ma probabilmente qualcosa ho fatto. Polito conosce calcio: lui è venuto a Bari e mi ha telefonato. O è un pazzo o ha visto qualcosa. Mi sento pronto. Il momento va preso e colto al volo. Sono convinto sia il momento giusto». Si è presentato con umiltà e stile il 49enne allenatore genovese, chiamato alla guida del Bari dopo tanta gavetta. «Chi vuole fare il mio mestiere non deve avere paura di nulla. Non invento calcio, ma sono concreto e cerco di trasmettere il mio credo alle mie squadre». «Se non ha vinto, ci sarà la prima volta», è l’auspicio del direttore sportivo Ciro Polito. Che aggiunge: «Lo seguo da tempo e ho notato che lui riesce a trarre il massimo da ogni squadra. È una persona di poche parole, ma quando parli di calcio con lui capisci che ha le idee chiarissime con tattiche consolidate. Il suo modulo, il 4-3-1-2, a me piace molto. Se vedete le statistiche, le sue squadre hanno sempre subìto poco: questo per me è fondamentale». Antenucci e Di Cesare potrebbero restare, come evidenzia il direttore sportivo. Lo riporta La Repubblica Bari.