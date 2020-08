Auriemma su Tuttosport: "Mini rivoluzione nel Napoli, certe cinque cessioni: Lozano verso il Genoa"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Sul piano individuale, invece, troppi elementi sono stati inconsciamente distratti da un futuro distante dalla maglia azzurra. E per tutti loro verrà trovata una sistemazione, a cominciare da Koulibaly. Quello che era il fiore all’occhiello del Napoli è sembrato irriconoscibile anche sabato al Camp Nou, risultando tra i peggiori in una serata in cui comunque la squadra non ha sfigurato. Il suo agente Ramadani ha già avviato una trattativa con il Manchester City e adesso bisognerà colmare il divario di 20 milioni (60 contro 80) tra domanda ed offerta. Altra operazione necessariamente in uscita è quella di Allan, da tempo con la testa verso altre esperienze professionali. Ancelotti lo vorrebbe all’Everton e Simeone all’Atletico Madrid: chi offrirà di più, lo prenderà. Per Llorente e Younes resta l’opzione Benevento, alla quale si è aggiunta quella del Genoa, dove il nuovo ds è Daniele Faggiano, ex Parma ed amico del Napoli. In maglia rossoblù potrebbe finire in prestito anche Lozano".