Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli a Parma potrebbe riconfermare il 4-3-3: possibile esclusione per Osimhen"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Al massimo sarà organizzata la classica amichevole in famiglia del giovedì, per sciogliere gli ultimi dubbi solo sulla formazione da schierare al Tardini. “Solo”, perché lo schieramento resterà il 4-3-3 sul quale Gattuso ha costruito le certezze che hanno portato il Napoli ad essere terzo nella classifica del girone di ritorno dello scorso campionato. L’unico dubbio riguarda la presenza o meno di Osimhen dal primo minuto e non è da escludere che Ringhio andrà sul sicuro, ripartendo dalla squadra-tipo del campionato scorso, con Politano-Mertens-Insigne nel trio d’attacco".