AstraZeneca, in Campania il lotto AV6096: nessun nesso con il bidello di Afragola morto dopo il vaccino

Ultimissime notizie Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla situazione dei contagi di coronavirus nella Regione Campania, segnalando un problema in particolare: la psicosi dopo la sospensione dei lotti AstraZeneca con tantissimi docenti, forze dell'ordine e insegnanti che si sono rifiutati di ricevere la somministrazione del vaccino.

Psicosi AstraZeneca

Centinaia di convocati alla Mostra d’Oltremare - personale scolastico (605 convocati, ma solo 226 vaccinati) e delle forze dell’ordine (1218 convocati e 892 vaccinati) - ieri hanno disertato il turno di somministrazione. Ad acuire il senso di disorientamento, il mancato rilascio del certificato di vaccinazione avvenuta, con il riferimento del numero di lotto, da parte della Asl Napoli 1 e della Asl Napoli 3, le quali avrebbero dovuto attivare l’anagrafe digitale. In Campania il lotto scelto per l’approfondimento è AV6096, quello da cui è stata ricavata la dose inoculata al bidello di Afragola deceduto tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l’autopsia sulla salma non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso.