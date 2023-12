Arriva l'ennesimo smacco per il Napoli, adesso la stagione rischia di finire in malora

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sfida di domani sera tra Napoli e Braga per la 6° giornata del girone C di Champions League:

"Altro che premi a vincere. Deve essere l’orgoglio della squadra a tirare fuori dai guai il Napoli, che finora si è appiattito e adagiato sui gravi errori compiuti da De Laurentiis e Garcia. Ma adesso rischia di finire in malora l’intera stagione e per questo nello spogliatoio c’è bisogno di una assunzione diresponsabilità, con dietro l’angolo la vitale sfida di domani sera ( ore 21) al Maradona con il Braga. La qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League non può essere infatti fallita e va trasformata viceversa nel trampolino di lancio per invertire la tendenza negativa che sta penalizzando gli azzurri, obbligati a risollevare la testa per sé stessi e per rispetto verso itifosi. Il sorpasso di ieri pomeriggio di un outsider come il Bologna è stato l’ennesimo smacco, grave quanto i 14 punti di distacco dalla vetta. Deve iniziare un altro campionato, col calendario in discesa".