Aronica: “Spalletti ha dimostrato di essere il tecnico più moderno del decennio. Il Napoli può arrivare tra le big d’Europa”

Calcio Napoli - L’ex calciatore Salvatore Aronica è intervenuto nel corso di 'Piazza Affari', in onda su TMW Radio, per commentare l’ottimo momento del Napoli.

L’aggettivo più idoneo per questo Napoli?

"È un Napoli stratosferico. L'ambizione è quella di poter arrivare tra le big d’Europa”.

Come vede ora il pessimismo di quest’estate?

"Questa estate c’era un po' di tristezza per gli addii di tanti giocatori importanti Ora però i nuovi si sono inseriti benissimo”.

Quanto è importante la mano di Spalletti su questo Napoli?

"Spalletti ha dimostrato di essere uno degli allenatori più moderni negli ultimi dieci anni. Ha riportato entusiasmo in una piazza che vive di esso”.

Osimhen sta mancando un po' alla festa del Napoli, cosa ti aspetti da lui?

“L’infortunio di quest' anno è diverso da quello dello scorso anno, poiché di natura muscolare. È un peccato non vederlo in campo, perché è un giocatore importante,anche se il Napoli sta riuscendo a non far sentire la sua assenza."

Da Raspadori ti aspettavi un miglioramento così netto?

"Nelle prime uscite non aveva brillato, anche perché spesso inserito a gara in corso. Ora Spalletti lo ha collocato al posto giusto, mettendolo in condizione di incidere in più modi".

Quali sono le caratteristiche più europee di questo Napoli?

"Il Napoli è maturato molto, andandosi a giocare le partite senza mai abbassare la testa.