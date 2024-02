Arbitro Napoli-Juventus, CorSport anticipa la designazione: ecco chi fischerà al Maradona

Ultime notizie SSC Napoli - Spostate di 24 ore le designazioni visti i due recuperi di ieri, ma il Corriere dello Sport anticipa la possibile designazione arbitrale di Napoli-Juventus.

Il quotidiano afferma che Rocchi ha finito da tempo le prove e i test, ormai si va (o si cerca di andare) sul sicuro, l’obiettivo è quello di gestire energie e stati di forma:

“Per Napoli-Juventus il designatore avrebbe scelto l’internazionale Mariani, che arriva da Udinese-Cagliari di dieci giorni fa, mentre per la scelta per Lazio-Milan di domani sera c'è un piccolo dubbio. Di Bello - ultimo match Verona-Juventu del 17 febbraio - oppure Massa, rientrato in B in Cremonese-Palermo (altra OFR) dopo il grave errore di Monza-Verona”