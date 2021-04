Ansia per Insigne: in Nazionale sedeva al tavolo con Bonucci, Verratti e Sirigu, tutti positivi al Covid-19

Ultimissime notizie Napoli. Oggi La Repubblica riporta gli ultimi aggiornamenti relativi al focoloaio di contagi di Covid-19 nella Nazionale italiana di calcio: dieci giorni dopo il ritiro degli Azzurri dopo le partite di Qualificazioni ai Mondiali, addirittura 18 persone sono risultate positive al coronavirus. Tra questi ben sei calciatori: Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu e Cragno. Adesso anche in casa Napoli c'è ansia per le condizioni di Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo, anche loro in ritiro ma negativi al test del tampone fino a questo momento.

Covid-19 in Nazionale

Bonucci, Verratti e Sirigu, tutti e tre positivi, secondo Repubblica avevano diviso la tavola nei lunghi giorni di ritiro, prima a Coverciano, poi a Parma, infine a Sofia e a Vilnius, giorni in cui il gruppo ha anche festeggiato le 100 presenze del difensore juventino con un brindisi offerto da lui. A tavola con i tre sedevano anche Donnarumma e Insigne, che non risultano contagiati. Sirigu, tra l’altro, come Cragno, partecipava alle riunioni tecniche accanto a un uomo dello staff positivo. E non finisce qui, perché poi tutta la squadra è rientrata in Italia su un volo charter dalla Lituania, altra occasione in cui il virus potrebbe essersi diffuso.

Quasi il 25% della delegazione, formata da un’ottantina di persone, è risultata positivia al momento. Ormai la bolla è scoppiata e adesso le 14 squadre che avevano calciatori tra i 38 convocati sono in ansia.