Ancelotti esulta, il suo Chosen One vince a Deauville la seconda gara

A distanza di cinque mesi, ritorno al successo (ippico) per Carlo Ancelotti. Il 3 anni The Chosen One, uno dei purosangue della Scuderia dei Duepi che fa capo appunto all’allenatore del Napoli, ieri a Deauville è andato a segno nel Quinté di giornata, un ricco handicap sui 1600 metri, con Cristian Demuro in sella. Allenato in Francia da Alessandro Botti e appartenente per l’80% alla Scuderia dei Duepi, il 10% ai Botti e il restante 10% al giornalista Carlo Pellegatti, The Chosen One è alla seconda vittoria in sette corse disputate in carriera. Lo riporta il Corriere dello Sport.