Altobelli: "Se l’Inter sta fallendo cosa dobbiamo dire delle altre? Napoli favorito, ma se Inzaghi sbanca il Maradona dà una bella botta"

Alessandro Altobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul momento dell'Inter e non solo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il ciclo nerazzurro rischia già di essere arrivato alla fine?

«Assolutamente no. Stiamo parlando di una squadra che è a soli due punti dal Napoli e dal primo posto. L’Inter ha ancora molto da dire. Poi in estate sicuramente la rosa verrà rinforzata, io mi fido del presidente Marotta, oltre che di Ausilio e Baccin. Se critichiamo oggi i nerazzurri, classifica alla mano, dobbiamo contestare tutti: Atalanta, Milan, Juventus e così via. Tutti ovviamente, ad eccezione di chi si trova in vetta alla A».



Chi è oggi favorito per conquistare lo scudetto?

«Il Napoli, anche se Antonio Conte vuole togliersi ogni peso, indicando le altre. Ma se è primo, non fa le coppe, è normale che possa vincere il campionato più delle altre. Io fossi nell’allenatore dei partenopei non mi nasconderei più. Le sue rivali devono giocare ogni tre giorni, non è semplice, è chiaro che talvolta possa subentrare un po' di stanchezza».

La sfida del Maradona sarà decisiva?

«Se dovesse vincere il Napoli, qualora la classifica non cambiasse nel prossimo turno, andrebbe a + 5 sull’Inter, un vantaggio importante. Ma se al contrario fossero i nerazzurri a uscire vincitori dal campo sarebbe una bella botta, ai partenopei e a tutto il campionato, con l’Inter che tornerebbe in testa alla graduatoria».