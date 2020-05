Castel Volturno, la squadra rinvia la ripresa. Cdm: domani in campo, lavoro atletico e tecnico ma nel rispetto del distanziamento sociale

Ultime calcio Napoli - I risultati del secondo tampone ieri non sono arrivati e quindi il Napoli rinvia ancora il ritorno a Castel Volturno. Se ne parlerà domani, domenica 10 maggio, una data che ai tifosi azzurri ricorda l’anniversario del primo scudetto.

Lobotka

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’organizzazione era già stata definita e sarà replicata allo stesso modo nella giornata di domani: i 26 azzurri saranno divisi in tre turni di lavoro. Il primo sarà riservato ai tre portieri, poi i 23 calciatori saranno distribuiti su due gruppi: uno di 11 e l’altro di 12 distribuiti tra la mattina e il pomeriggio, la fascia oraria in cui lavoreranno anche coloro i quali osserveranno il Ramadan. In ogni turno gli azzurri saranno suddivisi in due sottogruppi che sfrutteranno due dei tre campi. Resteranno chiusi gli uffici, gli spogliatoi. Gli azzurri svolgeranno lavoro atletico, all’esterno della palestra e tecnico nel rispetto del distanziamento sociale".