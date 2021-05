Allegri-Juventus, Gazzetta: Agnelli si sta muovendo in prima persona, si parla di contratto biennale

Notizie Calcio - Massimiliano Allegri in questo momento è molto più vicino alla Juventus di quanto non lo sia Andrea Pirlo. In casa bianconera sono le ultime ore di riflessione che precedono l’azione, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Ora però serve l’accelerata decisiva per battere la concorrenza del Real Madrid, che già da tempo ha messo gli occhi su Max, e del Psg, new entry nella lista dei corteggiatori. Agnelli si sta muovendo in prima persona, non vuole lasciarselo scappare. Max è legato da un’amicizia profonda con il presidente e farebbe fatica a dire di no alla sua chiamata. Un’accelerata che appare destinata a essere accompagnata da un contratto biennale. La Juventus ci tiene ad Allegri e sta facendo di tutto per precedere la nutrita concorrenza. Ogni giorno può essere quello buono per l’atto decisivo"