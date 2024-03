Acerbi-Juan Jesus, la pallavolista Lualdi: "È razzismo anche non dire: sì, ho sbagliato"

La pallavolista Giuditta Lualdi, amica di Paola Egonu, ha rilasciato una intervista a Tuttosport in cui ha parlato del razzismo nello sport ed anche della vicenda Acerbi-Juan Jesus:

"Nell’ultimo periodo ce ne sono stati di episodi emblematici. Penso a Maignan che lascia il campo: un gesto estremo per far sì che tutti riflettessero su quanto accaduto. Sulla querelle tra Juan Jesus e Acerbi mi è sembrato che il problema sia l’aver sminuito quanto accaduto. Inoltre, non è da mettere in discussione solo l’errore di Acerbi, ma che tante persone per prendere le distanze da lui, accusato di insulti razzisti, in quei giorni abbiano pensato che andasse bene utilizzare i social per minacciare di morte sua moglie e i figli.

Il dissociarsi non è questo, semmai deve cominciare sugli spalti, tra i compagni, con qualcuno che dica ‘Ma che cavolo stai facendo?’. Bisogna capire come si sia arrivati a pensare che sia possibile fare degli insulti razzisti o di genere senza curarsi dell’empatia: tutti si sentono liberi di poter dire quello che vogliono. Non voglio sindacare su quello che ha deciso la giustizia sportiva. Ma sarebbe stato bello per una volta vedere qualcuno dire: ‘ho sbagliato’. Punto. Tutti possiamo sbagliare, la cosa non avrebbe determinato nessuno né come atleta, né come essere umano, perché le persone che hai intorno, che sono quelle che contano, sanno i valori che hai. Ma se nessuno dice mai: ‘ho sbagliato’, perché quelle sono cose di campo e vanno così, allora non cambierà mai nulla".