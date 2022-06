Campagna abbonamenti Napoli 2022/23, Repubblica annuncia: prossima settimana il lancio ufficiale

Notizie Napoli calcio. Quando parte la campagna abbonamenti del Napoli 2022/23? E' una delle domande più ricorrente tra i tifosi nelle ultime settimana, visto che il club di De Laurentiis (rispetto a molte altre società di Serie A) ha ritardato qualsiasi annuncio circa le tempistiche ed i prezzi degli abbonamenti.

L'attesa per gli abbonamenti calcio Napoli 2022/23 è finalmente finita, perchè a breve è arriverà l'annuncio da parte del sodalizio azzurro. A comunicarlo ci ha pensato l'edizione odierna di Repubblica che ha svelato che la prossima settimana ci sarà finalmente l'ufficialità circa modalità e prezzi abbonamenti Napoli. Ecco alcuni dettagli:

La settimana prossima il Napoli lancerà invece la campagna abbonamenti, dopo due anni in cui al Maradona sono stati venduti solo i biglietti. È finito un ciclo e la partenza di Insigne spiana la strada all’inizio del nuovo corso, in cui De Laurentiis dovrà impegnarsi molto per fare pace con i tifosi. Magari aggiungendo una strofa allo slogan del Toronto: “ All for one”. Tutti per uno e uno per tutti, oppure si fa dura.