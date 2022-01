"30 milioni lordi per 5 anni", Gazzetta e la trattativa rinnovo Fabian-Napoli: c'è una promessa tra le parti

Calciomercato Napoli - Servono 30 milioni lordi per rinnovare il contratto di Fabian. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il Napoli debba fare un grosso sacrificio economico se vorrà blindare il regista iberico.

"Oggi rinnovare il contratto all’andaluso comporta un investimento anche in questo caso di oltre 30 milioni. Attualmente il centrocampista iberico percepisce un ingaggio di 1,8 milioni netti. Anche se una vera e propria trattativa ancora non è stata intrapresa - per precisa volontà delle parti - è probabile che la discussione si svolga su parametri superiori ai tre milioni netti a stagione. Se parliamo di cifre lorde ecco che un quinquennale attorno a quei valori avrebbe per il club il costo di 30 milioni di euro. Praticamente come ricomprare il giocatore. Le parti hanno concordato di riparlarne in primavera inoltrata, quando sarà più chiaro per il club se si discuterà di allestire una squadra con la qualificazione in Champions League, o altrimenti le ambizioni potrebbero essere ridimensionate".