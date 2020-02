Sky - Cagliari-Napoli, le ultime di formazione: Mertens favorito dal 1', pronto il rientro di Allan

Si avvicina Cagliari-Napoli ed i colleghi di Sky Sport provano ad anticipare le possibili scelte di formazione di Rolando Maran e Gennaro Gattuso. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi sul sito dell’emittente satellitare.

QUI CAGLIARI

Rog sta provando a rientrare, Maran deve fronteggiare l’assenza di Nainggolan e quella molto probabili di Faragò e Cacciatore. A destra potrebbe toccare a Mattiello, in alternativa Pisacane con Ceppitelli in mezzo. Pereiro spera di partire dall’inizio, ma con il recupero di Rog agirebbe da trequartista Ionita. In mezzo rientra dalla squalifica Cigarini.

QUI NAPOLI

Gattuso recupera Elmas ma deve monitorare un paio di acciaccati. Al momento in difesa resterebbe fuori Di Lorenzo assieme a Koulibaly, mentre in mediana pronto il trio Allan, Demme, Zielinski. Davanti Mertens è favorito visto che Milik, al pari di Koulibaly e Lozano, ha svolto lavoro differenziato.