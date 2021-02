Sarri-Napoli, da Firenze il CorSera conferma: contatto con De Laurentiis! Pressing Fiorentina, Commisso intrigato anche da Gattuso

Ultime notizie Napoli - La cena tra i dirigenti della Fiorentina, Daniele Pradè e Joe Barone, e Maurizio Sarri, è la fotografia del momento scattata da due testimoni, incuriositi da uno dei dirigenti intento a suonare al citofono di casa Sarri. La società smentisce e anche l’agente dell’allenatore Fali Ramadani puntualizza altresì che «non c’è stato alcun contatto». Ne parla il Corriere Fiorentino.

"Un’amabile bugia o una mezza verità quella delle fonti ufficiali? La Fiorentina tenta Sarri dall’estate scorsa, Commisso aspetta di vedere come Prandelli finirà la stagione, è intrigato da Gattuso ma sa che Sarri è un allenatore di prima fascia. Il pressing di Rocco è insistente, ma i dubbi di Sarri lo sono altrettanto. Soprattutto da quando proprio De Laurentiis si è messo a fare il terzo incomodo e ha anche lui sollecitato il suo ex allenatore per la prossima stagione. Sarri valuta, prende tempo"