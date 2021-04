Quanti punti servono per la Champions? Quota 72 è il minimo per Gattuso, i numeri dell'ultimo quinquennio

Quanti punti servono per andare in Champions League? Il quarto posto, fondamentale per gli equilibri economici di tutte le società in tempi di bilanci azzoppati dal Covid, è il sogno nemmeno troppo nascosto del Napoli e delle altre contendenti. Ma quanto è alta la soglia per chiudere in classifica nella top 4? E negli anni scorsi a che altezza è stata posizionata l’asticella? Andiamo a scoprire nell’ultimo decennio i punti necessari per arrivare al quarto posto.

2010-2011

Udinese 66

2011-2012

Lazio 62 (non valido per la Champions)

2012-2013

Fiorentina 70 (non valido per la Champions)

2013-2014

Fiorentina 65 (non valido per la Champions)

2014-2015

Fiorentina 64 (non valido per la Champions)

2015-2016

Inter 67 (non valido per la Champions)

2016-2017

Atalanta 72 (non valido per la Champions)

2017-2018

Inter 72

2018-2019

Inter 69

2019-2020

Lazio 78

2020-2021

La classifica attuale vede il Milan secondo con 60, l’Atalanta terza con 58, Juventus e Napoli appaiate a 56 con una partita da recuperare. La media punti dell’ultimo decennio è a quota 68,5 punti, quella dell’ultimo quinquennio - in cui i divari tecnici tra le squadre di A sono aumentati considerevolmente - è fissata a 71,6 punti.

Il Napoli ha dieci partite da giocare, ce li ha nel suo bagaglio tecnico almeno 14-16 punti? Calendario alla mano (Juventus, Sampdoria, Inter, Lazio, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona), la squadra di Gattuso ha le potenzialità per farcela. Quota 72 - almeno - è alla portata. E con essa una Champions League che renderebbe sufficiente una stagione tormentata.