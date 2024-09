Quanti e quali moduli Conte ha cambiato durante una stagione? I dati in panchina da Bari al Napoli | FOCUS

Antonio Conte cambierà sistema di gioco del Napoli? Sul tema bisogna fare una doverosa premessa. Lo schieramento in campo di una squadra non è fisso. Bensì cambia a seconda delle situazioni di gioco nonché delle zone da occupare. Gli azzurri è vero che stanno adottando un 3-4-2-1 ma bisogna tenere conto anche di quando gli avversari hanno la palla. Per questo motivo, non è corretto parlare di cambio modulo in generale. Conte, come altri suoi colleghi, in fase di riconquista, abbassa l’esterno opposto (Spinazzola, Mazzocchi, Olivera) a dove c’è la zona palla questo perché si difende a quattro e talvolta a cinque quando vuole più compattezza.

Chiarito questo aspetto importante e non scontato, vediamo quante volte l’allenatore leccese ha cambiato davvero sistema di gioco nell’arco di una stagione. Alla base del nostro focus, abbiamo preso le esperienze più congrue e significative dal punto di vista numerico di Conte in panchina. Partiamo dal Bari dove è stato in sella per 67 incontri. In quelle annate, Conte ha cambiato complessivamente 6 volte il sistema di gioco: 4-4-2 (46 gare), 4-3-3 (1 gara), 4-1-3-2 (10 gare), 3-5-2 (7 gare), 3-4-3 (1 gara), 3-4-2-1 (2 gare). A Siena, in 44 incontri, cambiò 6 volte il modulo: 4-4-2 (14 gare), 3-5-2 (17 gare), 4-3-3 (1 gara), 4-3-2-1 (2 gare), 4-3-1-2 (5 gare), 4-2-3-1 (5 gare).

Alla Juventus, Conte ha iniziato ad essere meno mutevole dal punto di vista tattico. In 133 partite cambiò solo 4 volte modulo: 4-4-2 (5), 4-3-1-2 (1), 4-3-3 (22), 3-5-2 (105). Al Chelsea in 106 panchine i sistemi di gioco cambiati furono sempre 5: 3-4-2-1 (76), 3-5-2 (16). 3-4-3 (5), 4-2-3-1 (4), 4-1-4-1 (5). All’Inter ed infine al Tottenham, Conte ha ridotto i moduli cambiati nel corso delle stagioni a 3. A Milano in 102 panchine, i moduli cambiati furono 3-4-2-1 (2), 3-4-1-2 (22), 3-5-2 (78). In Inghilterra invece 3-4-3 (43), 3-4-2-1 (23) , 3-5-2 (10). A Napoli nelle prime 4 giornate ha sempre puntato sul 3-4-2-1. Infine, su un totale di 528 gare (Bari, Siena, Juve, Chelsea, Inter, Tottenham e Napoli) i due moduli più utilizzati da Conte sono: 3-5-2 (233 partite) e 3-4-2-1 (107 gare).

RIPRODUZIONE RISERVATA