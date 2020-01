Probabili formazioni Napoli-Perugia: turnover Gattuso, chance per Lozano e Demme! Cosmi ha gli uomini contati, tre certezze tra i Grifoni

Torna la Coppa Italia al San Paolo, nonostante un orario pessimo che non favorirà l’afflusso dei tifosi allo stadio di Fuorigrotta. In gara secca per gli ottavi di finale sarà Napoli-Perugia, con Gennaro Gattuso che in panchina sfiderà Serse Cosmi.

QUI NAPOLI

Ancora fuori per infortunio i vari Meret, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Gennaro Gattuso attuerà il turn over nella gara di domani pomeriggio contro il Perugia. Ospina tra i pali, la difesa sarà composta da Hysaj, Luperto e Mario Rui. Turno di riposo per uno tra Manolas e Di Lorenzo. A centrocampo potremmo vedere il neo acquisto, Demme, dal primo minuto. Ai lati del tedesco potrebbe esserci la novità Elmas insieme a Zielinski, con Allan e Fabian che partirebbero dalla panchina. Insigne dovrebbe essere l'unico di quelli che hanno giocato a Roma, a presenziare dall'inizio in Napoli-Perugia. Il tridente potrebbe essere completato da Llorente e Lozano. Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento in palestra per Koulibaly. Palestra anche per Karnezis che ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l'allenamento di ieri.

QUI PERUGIA

Il Perugia si presenta al San Paolo con tanta voglia di mettersi in mostra, Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un match di personalità ma deve avere a che fare con alcuni indisponibili: non ci saranno al San Paolo il centrale Gabriele Angella, nonché il centrocampista Pasquale Mazzocchi e l’attaccante Christian Capone. Out anche Fernandez, Kouan e Di Chiara. Sarà in panchina Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista scuola Juventus, mentre giocheranno sicuramente gli squalificati in campionato Iemmello, Gyomber e Rosi. Possibile quindi un 3-5-2 con l’ex Palermo Fulignati in porta, difesa con Gyomber, Sgarbi e Falasco; a centrocampo Rosi e Nzita sulle fasce, al centro il trio Falzerano, Carraro, Buonaiuto; in attacco l’ex Crotone Diego Falcinelli si gioca il posto con Federico Melchiorri, uno dei due farà coppia con Pietro Iemmello, 15 gol stagionali finora.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PERUGIA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas (Di Lorenzo), Luperto, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Tonelli, Fabian, Allan, Gaetano, Callejon, Younes, Milik

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli (Melchiorri), Iemmello. A disposizione: Albertoni, Vicario, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri