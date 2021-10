Probabili formazioni Napoli-Legia Varsavia: Mertens e Demme scaldano i motori, possibile esordio in difesa! Polacchi col 3-5-1-1

Calcio Napoli - Siamo quasi al dentro o fuori. Il Napoli, nella giornata di domani, ospiterà il Legia Varsavia in una gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e si tratta di un appuntamento da non sbagliare. Gli uomini di Spalletti, infatti, sono ultimi nel raggruppamento ed hanno bisogno di vincere le due sfide con i polacchi per riaccendere in maniera importante le speranze di chiudere al primo posto. Per questo motivo, al netto di qualche rotazione fondamentale per permettere ad alcuni elementi di tirare il fiato, in campo dovrà scendere una squadra altamente competitiva.

QUI NAPOLI - Il primo problema di formazione da risolvere per il tecnico azzurro riguarda il ruolo di terzino sinistro. Viste la squalifica di Mario Rui e l'indisponibilità per infortunio di Malcuit, è sempre più probabile che possa trovare spazio Juan Jesus (per lui sarebbe l'esordio da titolare) sul versante mancino difensivo, con Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo Demme può concedere a Fabian Ruiz un turno di riposo e la sfida al Legia Varsavia rappresenta forse il momento ideale per tornare ad ammirare il numero 4. Ai suoi fianchi ci saranno, invece, i muscoli di Anguissa e la tecnica di Elmas, con Zielinski non disponibile. In avanti Mertens andrà a formare il tridente con Lozano e capitan Insigne ai suoi fianchi.

QUI LEGIA VARSAVIA - E' lecito aspettarsi un atteggiamento molto accorto da parte dei polacchi, che si schiereranno ancora una volta con un 3-5-1-1 molto coperto e finalizzato ad esaltare la velocità dei suoi interpreti. A proteggere la porta difesa da Miszta ci saranno Jedrzejczyk, Wieteska e Nawrocki, con Johansson e Mladenovic a dare una mano sulle corsie esterne. In mezzo al campo, con Slisz e Kharatin ci sarà la classe e l'esperienza del portoghese André Martins, faro illuminante della manovra. Il riferimento offensivo sarà Emreli, con Josue che invece agirà alle sue spalle.

Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.