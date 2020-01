Petagna, l'agente: "Il Napoli ha provato a prenderlo subito, hanno anticipato tutti! Ci hanno messo poco a convincerci, Andrea mi ha detto 'Ci vado adesso'"

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Petagna al Napoli? Hanno provato a prenderlo subito, poi hanno capito che era l'unico modo era anticipare tutti. Sono stati i più veloci. Andrea è un profilo importante, loro hanno pensato bene di chiudere prima l'affare. Non so i numeri e le disponibilità altrui ma Andrea è un'operazione importante. Il Napoli ci mette poco a convincerti, è passione, amore, una piazza importante. Andrea è pronto per stare in una piazza importante. Il Napoli ci ha convinto quando ci ha chiamato. Ama Napoli, quando gliel'ho detto mi ha detto 'Vado adesso, aspetto solo luglio'. Gli sta a cuore la salvezza della SPAL, il suo sogno è quello. Poi punta a diventare grande con il Napoli".