Gol Napoli dalla panchina: il confronto rispetto al 2021/22. Cade l’ultimo baluardo dei nostalgici | FOCUS

E c’era chi lo chiamava ridimensionamento. La vera forza del Napoli 2022/23 è la panchina. Anzi, giusto per non far storcere il muso a Luciano Spalletti, è nel complesso dell’organico che la squadra è notevolmente migliorata. Chi entra lascia il segno, a prescindere dal minutaggio a disposizione. Spalletti quest’anno ha più vestiti da indossare a seconda dell’esigenza. Lo scorso anno la varietà delle soluzioni era molto ristretta. Si faceva fatica a rinunciare a qualcuno anche quando non era al massimo della condizione fisica. La differenza dell’apporto dei calciatori subentrati nelle medesime giornate di serie A ed anche europee è decisamente aumentato.

Nella stagione 2021/22, alla nona giornata di serie A, i gol da calciatori subentrati a gara in corso sono stati 3. Il primo fu quello di Elmas contro il Venezia alla prima giornata. Poi toccò a Petagna in pieno recupero allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Infine Lozano alla Dacia Arena di Udine. In Europa League, nelle prime tre giornate furono 3 le reti dei subentranti: Osimhen in Napoli-Spartak e poi lo stesso Victor e poi Politano con il Legia. Il totale raggiunto fu dunque di 6.

Quest’anno l’apporto della panchina è stato semplicemente mostruoso. Finora le reti segnate dai calciatori inseriti da Luciano Spalletti a gara in corso in serie A sono state 5: Politano in Verona-Napoli, Simeone in Milan-Napoli ed infine Lozano, Olivera e Simeone domenica scorsa contro la Cremonese. In Europa le reti dalla panchina sono 4: Simeone Napoli-Liverpool, Raspadori e Ndombele a Glasgow e Simeone con l’Ajax. Il totale dei gol a gara in corso 9. Un numero decisamente migliore che certifica la bontà della rosa del Napoli e del salto di mentalità compiuto grazie anche al lavoro dello staff di Spalletti.

