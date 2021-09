Cambiano o cambieranno le gerarchie?

Da Lozano-Politano a Politano-Lozano: possibile cambio di gerarchie in casa Napoli sull'asse destro. Forse è già successo e ne serve soltanto la conferma. Un passo indietro virtuale per il grande investimento dell'era ancelottiana, uno in avanti per un talento in crescita e su cui Spalletti si è già affidato ai tempi dell'Inter.

E' chiaro che in ogni caso, comunque sia, ci sarà spazio per entrambi e la staffetta andrà avanti a oltranza. Ma la sensazione, vedendo queste prime partite e non solo, è che l'esterno romano potrebbe aver sorpassato il collega di reparto nelle gerarchie.

Non una buona notizia per Aurelio De Laurentiis che preferirebbe ritrovarsi valorizzato quel giocatore da circa 50 milioni di euro, ma se ne dovrà fare una ragione per un bene superiore. Come un'intera squadra rilanciata e - magari - una qualificazione in Champions League a fine anno.

Insomma: perdere la battaglia per vincere la guerra. Ci sta. Sperando però che nel frattempo, proprio come accaduto ieri a Udine, l'ex PSV risponderà sempre a dovere quando otterrà le sue chance. Utile e dilettevole nel caso.

Molto ovviamente dipenderà anche dal tipo di partita: dovesse essere una gara di spazi e rimessa, la folate di Lozano potrebbero essere devastanti a campo aperto. In caso di squadra chiusa e rintanata, invece, la capacità di saltare l'uomo di Politano potrebbe invece essere un valore aggiunto.

Ma la sensazione, come detto, è che a prescindere in questo super gruppo di Spalletti potrebbe essersi spostato qualche equilibrio sulla destra. Una bilancia che ora pende leggermente a favore di un uomo che ancora grida vendetta per Euro 2020 dopo lo scorso campionato. Staremo a vedere.