Verona-Napoli, il bilancio degli scontri: 36 DASPO e 400 ultras partenopei identificati dalla Polizia

Verona-Napoli 1-3, la trasferta del Bentegodi sarà ricordata non solo per il successo degli azzurri, ma anche per la guerriglia scoppiata tra le due tifoserie prima e dopo la partita.

Scontri ultras Napoli

Ultime notizie. Ne parla anche il quotidiano La Repubblica oggi in edicola, che riporta il bilancio della Questura di Verona: ci sono stati 36 Daspo nei confronti dei tifosi del Napoli per una rissa scoppiata prima della gara nei pressi dello stadio. "Con un’azione premeditata, tutti incappucciati hanno cercato il contatto con gli ultras del Verona. Le Forze dell’Ordine hanno evitato lo scontro".

Tafferugli anche a fine partita, con lancio di bottiglie, pietre, fumogeni e petardi. Ancora una volta necessario l'intervento della Polizia: alla fine sono stati identificati circa 400 ultras del Napoli che erano arrivati a bordo di auto private e mini-van.