Vaccino Covid, dosi a Pratica di Mare pronte per essere distribuite

Ultimissime - Vaccini anti Covid, l'operazione Eos entra nella sua fase operativa: a quanto apprende l'Adnkronos, prevede l’impiego di 5 velivoli, 60 mezzi terrestri e circa 250 militari il Piano di trasporto e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale messo a punto dalla Difesa. Il ministro Lorenzo Guerini sta seguendo gli sviluppi della situazione in costante collegamento con il Gen. Luciano Portolano, Comandante del Coi, Comando Operativo di Vertice Interforze.

Vaccino

"Al via operazione #Eos che vede le #ForzeArmate impegnate nel Piano Vaccini. In costante contatto con sala operativa #Coi per seguire attività. Prime dosi in arrivo a Pratica di Mare, per essere distribuite in tutte le regioni. Grazie a chi sta lavorando per il nostro futuro" scrive Guerini su Twitter. Il piano prevede il trasporto terrestre, con partenza direttamente dall’ospedale Spallanzani di Roma, delle dosi vaccinali previste per le esigenze di 4 Regioni (Campania, Abruzzo, Molise, Umbria). La restante parte delle dosi vaccinali dalla base di Pratica di Mare sarà trasportata, con l’impiego di 5 velivoli delle forze armate, su aeroporti già pianificati. Un velivolo dell’Esercito Italiano effettuerà la tratta Pratica di Mare-Firenze-Bologna-Ancona per la consegna delle dosi relative alle esigenze delle regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche.