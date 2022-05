UFFICIALE - SSC Napoli: un membro dello staff di Spalletti lascia, il motivo

Napoli - Arriva la conferma riguardo la notizia anticipata da Spalletti, un membro storico del suo staff ha deciso di lasciare il Napoli per prendersi una pausa, si tratta di Baldini. Ha deciso di prendersi un momento di pausa per stare con la propria famiglia.

Queste le parole del mister in conferenza:

“In termini di staff, Baldini ha deciso di prendersi un po’ di tempo per pensare se proseguire con noi oppure no. Sicuramente ora aveva bisogno di spazio per pensare alla sua famiglia e ha deciso di fermarsi. Faremo nei prossimi giorni anche delle valutazioni per capire se e come sostituirlo e nel caso ve lo faremo sapere“