SERIE A - Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic come si legge in un comunicato del Milan: "AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimovi? è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane"