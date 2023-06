UFFICIALE - Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il programma completo di eventi, amichevoli e conferenza

Ultime notizie SSC Napoli - Con una notizia ufficiale, possiamo già darvi in attesa delle avversarie, quelle che saranno data e orario delle due amichevoli del Napoli nel corso del ritiro di Dimaro-Folgarida, sul campo di gioco di Carciato: la prima si giocherà giovedì 20 luglio ore 18, mentre la seconda avrà luogo a Carciato lunedì 24 luglio, sempre alle ore 18:00.

Ritiro SSC Napoli Dimaro: il programma completo

Come sempre, CalcioNapoli24 vi racconterà in diretta video con un ampio palinsesto tutti gli eventi, allenamenti ed amichevoli (con live reaction) del ritiro della SSC Napoli a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Vi basterà quindi restare sintonizzati sul canale 79 del digitale terrestre e seguire il nostro canale Youtube e i nostri social network per non perdervi nulla del ritiro in Trentino.

Intanto, possiamo darvi in maniera ufficiale l'intero programma del primo dei due ritiri con date e orari di eventi e appuntamenti da non perdere: