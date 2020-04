UFFICIALE - Coronavirus, svelato il decreto Scuola: niente esame di terza media

Ultime notizie - Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al DL Scuola che prevede tutte le misure per finire l'anno scolastico alle prese con l'emergenza Coronavirus. Confermate alcune anticipazioni come le due opzioni per l'esame di maturità (a seconda che si torni in classe entro il 18 maggio o meno) e l'assenza del 6 politico. Questi i punti principali in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: obbligatoria la didattica a distanza, ufficiale la possibilità che, se non si potrà effettuare la prova scritta, la maturità andrà ad articolarsi solo in una prova orale, se non si rientrerà entro il 18 maggio tra i banchi non ci sarà invece l'esame di terza media e sono previste nuove assunzioni nel personale docenti.

