Ultime calcio - I tifosi del Tottenham non hanno preso bene la trattativa con l’ex tecnico del Napoli e anche della Fiorentina Gennaro Gattuso. I tifosi ricordano lo scontro con Joe Jordan e ovviamente non sono affascinati dal pedigree dell’allenatore. Ecco i #GattusoOut, i #NoToGattuso, c’è chi dice che abbandonerà gli Spurs, che non andrà più allo stadio. Insomma non un buon momento.