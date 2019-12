Torino, furto in casa Ansaldi: bottino da 200 mila euro!

Ultimissime calcio - Brutta sorpresa di Natale per Christian Ansaldi del Torino. Come infatti rivela La Stampa oggi in edicola, l'esterno argentino si è ritrovato svaligiata la sua casa proprio nel capoluogo piemontese. Rubati orologi, gioielli e pezzi d'oro per un bottino totale da 200 mila euro. Sulla vicenda indaga la Polizia, la quale sta provando a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a mettersi sulle tracce dei malviventi. L'episodio arriva arriva due mesi dopo il caso Marchisio, quando l'ex calciatore di Serie A fu minacciato e sequestrato dai criminali nella sua casa di Vinovo insie me a moglie e figli.