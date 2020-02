Notizie Calcio Napoli - Napoli-Torino, rischio forfait per Alejandro Berenguer in vista del match di sabato sera. Ecco quanto si legge dall'account del club granata via Twitter:

Il recupero di Berenguer Forti dolori alla schiena hanno impedito oggi ad Alejandro Berenguer di allenarsi con i compagni. Le sue condizioni verranno monitorate domani e venerdì nel tentativo di recuperarlo in tempo per la trasferta di Napoli.