Torino, accertamenti per Pjaca e Praet: le ultime sulle loro condizioni in vista del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fatto il punto sulle ultime condizioni di Kone, Pjaca e Praet in vista della sfida di domenica prossima contro il Napoli:

"Ripresa della preparazione per un gruppo di calciatori al Filadelfia. Accertamenti strumentali per Kone, Pjaca e Praet. La risonanza magnetica svolta su Pjaca ha indicato una lesione muscolare ancora in fase di guarigione: l’esterno proseguirà con le terapie. La risonanza magnetica effettuata su Praet ha documentato l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro, per cui il calciatore potrà aumentare i carichi di lavoro".