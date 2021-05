Tmw - Rinnovo Inzaghi, è stallo totale! La Lazio pensa a Gattuso e Sergio Conceicao

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, allo stato attuale delle cose la Lazio e Simone Inzaghi, dopo esser stati a lungo ad un passo dal rinnovo, sono ora in uno stallo totale. Non è certo un mistero, in tal senso, che le parti in causa si stanno guardando attorno. Il tecnico è finito nel mirino anche del Napoli, mentre il club capitolino sta pensando a chi può essere il suo erede. In tal senso i nomi da tenere in considerazione sarebbero quello di Gennaro Gattuso e di Sergio Conceicao, attualmente alla guida del Porto.

Rinnovo Inzaghi