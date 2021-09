Napoli - La Cremonese di Fabio Pecchia batte 2-0 il Cittadella della gara valida per la terza giornata di Serie B. Buona la prova di Gianluca Gaetano, il centrocampista di proprietà del Napoli autore dell'assist della rete del vantaggio dei grigiorossi, per la redazione di Tuttomercatoweb merita 6,5 - Ottimo l'assist per Buonaiuto, che trova il vantaggio grazie alla sua ottima visione di gioco.