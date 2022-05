Tmw - Napoli, estate di grandi addii: in 5 pronti ad andare via

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di calciomercato riguardo l'addio di 5 top player che possono andare via dal Napoli in estate. Come riportato da Tmw, Victor Osimhen, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski, Eljif Elmas. Potrebbe partire anche più di un big, forse anche più di due. Il Napoli vuole ridurre i costi ed esonerare Spalletti, che ha un contratto fino al 2023 con doppia opzione, non rientra nella logica di ADL che dovrebbe poi avere un nuovo tecnico a bilancio. Dunque le parti discuteranno a fine stagione ma la sensazione è che sarà Spalletti a decidere.