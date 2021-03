Tmw - Lazio-Torino, si va verso uno Juventus-Napoli bis: nessun rinvio e 3-0 a tavolino con ricorso dei granata

Ultime notizie calcio - A quanto pare si va verso uno Juventus-Napoli bis. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, la Lega Serie A ha fatto sapere che non opterà per il rinvio di Lazio-Torino nonostante i granata siano stati bloccati dall'ASL. Per questo motivo si andrà avanti con il 3-0 ai danni dei piemontesi e con un punto di penalizzazione, con il club di Cairo che poi farà ricorso per poi vincerlo, a meno di clamorose sorprese, obbligando in tal modo la Lega a dover riprogrammare la sfida.